زايد للسفير الإيطالي: عازمون على بسط النفوذ على كامل ليبيا زايد يشيد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مؤخرًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم في حكومة الوفاق، محمد عماري زايد، بسفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا، جيوزيبي بوشينو قاليماردي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام، في بيان لها، إن زايد أكد خلال اللقاء، علی متانة العلاقات الليبية الإيطالية، مُشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مؤخرًا، والعمل المشترك بين ليبيا وحلفائها.

وحسب البيان، أثنى زايد، على جهود الحكومة الإيطالية للمساعدة في إزالة الألغام، في جنوب العاصمة طرابلس.

كما شهد اللقاء، مناقشة آخر المستجدات السياسة والعسكرية في ليبيا، وأكد عماري زايد للسفير الإيطالي، عزم حكومة الوفاق، واستمرارها في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد.

وبدوره أوضح السفير الإيطالي، جدية ورغبة حكومة بلاده، في عملها المشترك، وتطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق، في مختلف المجالات، مؤكدًا دعم حكومته لعودة الشركة المنفذة لمشروع إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي، واستئناف العمل لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

وفي الختام، تطرق اللقاء، إلى ما وصلت إليه مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم بحكومة الوفاق، والإيطالية، بشأن تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في السنوات الثلاث الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، واتفق الجانبان على تحديد موعد للتوقيع على مذكرة التفاهم.