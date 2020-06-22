زايد للسفير الإيطالي: عازمون على بسط النفوذ على كامل ليبيا
زايد يشيد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مؤخرًا
أخبار ليبيا 24 – متابعات
التقى عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم في حكومة الوفاق، محمد عماري زايد، بسفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا، جيوزيبي بوشينو قاليماردي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت إدارة التواصل والإعلام، في بيان لها، إن زايد أكد خلال اللقاء، علی متانة العلاقات الليبية الإيطالية، مُشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مؤخرًا، والعمل المشترك بين ليبيا وحلفائها.
وحسب البيان، أثنى زايد، على جهود الحكومة الإيطالية للمساعدة في إزالة الألغام، في جنوب العاصمة طرابلس.
كما شهد اللقاء، مناقشة آخر المستجدات السياسة والعسكرية في ليبيا، وأكد عماري زايد للسفير الإيطالي، عزم حكومة الوفاق، واستمرارها في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد.
وبدوره أوضح السفير الإيطالي، جدية ورغبة حكومة بلاده، في عملها المشترك، وتطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق، في مختلف المجالات، مؤكدًا دعم حكومته لعودة الشركة المنفذة لمشروع إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي، واستئناف العمل لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.
وفي الختام، تطرق اللقاء، إلى ما وصلت إليه مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم بحكومة الوفاق، والإيطالية، بشأن تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في السنوات الثلاث الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، واتفق الجانبان على تحديد موعد للتوقيع على مذكرة التفاهم.