حجز سيارة تحمل أرقام ليبية محملة بذهب ويورو بتونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أعلنت الديوانة التونسية أن دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من ولاية صفاقس نجحت في القبض سيارة تحمل أرقام ليبية تحمل مبالغ أجنبية تقدر بحوالي 1,7 مليون دينار تونسي و13 سبيكة من الذهب عيار 24 .

وذكر ت الديوانة التونسية أن العملية تمت إثر كمين جهزته الفرقة المذكورة بعد توفر معلومة حول سيارة ليبية تنقل بضائع مهربة قادمة من جهة قفصة في اتجاه الجنوب الشرقي التونسي” .

ووفق بلاغ للديوانة التونسية الذي نُشر أمس الأحد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك. “حوالي الساعة العاشرة ليلاً، تم رصد السيارة المشبوهة وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وحاول الفرار متوغلاً في المسالك الفلاحية فتم استعمال السلسلة المسمارية لإصابة العجلات الأمامية للسيارة إلا أن السائق واصل الفرار فتمت مطاردته إلى أن عثر على السيارة عالقة في الرمال بعد أن تركها سائقها واختفى داخل غابة الزيتون”.

وأضافت الديوانة، في ذات المنشور على صفحتها الرسمية، “بتفتيش السيارة عثر أفراد الدورية في صندوقها الخلفي لفائف من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية متمثلة في 590000 يورو و13 صفيحة من الذهب عيار 24 تزن 28.8 كغ قدرت قيمتها بحوالي 4,7 مليون دينار تونسي “.

وأكدت أنه “بالتحري حول هوية السيارة وسائقها، تبين أن أرقامها مزورة وأنها غير مدرجة بمنظومة السيارات الموردة عبر المعابر الحدودية لتونس “.