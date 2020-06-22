توافق ألماني فرنسي على ضرورة استئناف محادثات “5+5” الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، توافق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الرأي على ضرورة توجيه المفاوضات في ليبيا ضمن سياق محادثات “5 + 5”.

وذكر المركز الألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية، “توافق كل من هايكو ماس ولودريان في الرأي على ما يلي: من الجيد أن كلا الجانبين قد اتفقا الآن على توجيه المفاوضات في سياق محادثات 5 + 5. من المهم الآن أن تكون الكلمات متبوعة بالأفعال”.

وأضاف المركز، أنه “للقيام بذلك من الضروري أن يتوقف التدخل والتسليح من الخارج في أقرب وقت ممكن وأن يتمكن الشعب الليبي في نهاية الأمر من أن يقرر مستقبله بنفسه – في دولة ذات سيادة وسلامة على الصعيد الإقليمي”.

وجدد وزير الخارجية الألماني ونظيره الفرنسي، تأكيدهما على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيًا وليس عسكريًا، وفق ما نشر المركز الألماني للإعلام على صفحته الرسمية في “فيسبوك” اليوم الإثنين.