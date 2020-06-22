أخبار ليبيا24

قررت جامعة الدول العربية تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا، الذي كان مقررا عقده اليوم الإثنين، إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي بحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط” أن سبب تأجيل الاجتماع لاستكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.

وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعة، طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي “طارئ” على مستوى وزراء الخارجية، من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا

يشار إلى أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، أعلن رفض حكومة الوفاق دعوة مصر إلى عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية حول ليبيا، لعدة أسباب من بينها عدم التشاور معها في ذلك.

وعلل سيالة بأن ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك، كما أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة وأن إهمال كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوة وإحداث الانقسام ولن يخدم في شيء العمل العربي المشترك”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، مطلبا الجيش المصري بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

وحذّر السيسي من أن سرت والجفرة “خط أحمر”، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر، “إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر”.