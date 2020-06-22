الجزء الأول | أهالي ضحايا درنة: لن نكون بوقا للإرهاب شقيق المختطف : ذنبنا هو أننا طالبنا بالجيش وإنقاذ المدينة من الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

داعش والتنظيمات الموالية لها في درنة بعد أن شعروا أن الناس ضاقت بهم وبأفعالهم وملامح التمرد بدأت تظهر لم يكن أمامها للنيل من معارضيها أو إجبارهم على الخضوع لهم إلا تلفيق التهم لأبناء الأسر ليتفاوضوا على إطلاق سراحهم .

ورصدت أخبار ليبيا 24 من داخل مدينة درنة العديد من الحالات التي اختطف فيها عناصر تنظيم داعش، ومليشيا أبوسليم، وأنصار الشريعة شباب بتهم كيدية ملفقة لتجبر ذويهم على تنفيذ مأربهم أو الخضوع لهم، هذه القصص ستتناولها الوكالة على ثلاثة أجزاء ستنشر بشكل متتالي خلال هذه الأيام .

ومن ضمن هذه الحالات، التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بأحد المواطنين أكرم جاد المولي عبد الرحيم الغيثي مدرب بثانوية الشرطة درنة، والذي هجر وأسرته من درنة وأخيه مفقود، والآخر خطف وقتل .

وهددت التنظيمات الإرهابية والد الضحية المرحوم والضغط عليه لأن الأب عضو بمجلس أعيان درنة، وشيخ معروف، وذلك خلال اجتماع لأعيان درنة وبحضور قيادات التنظيمات الارهابية وهددهم بشكل علني أمام الجميع أن ما يقومون به بعيد عن الدين والإسلام.

وكل ذنب الضحية هو أنه طالب بدخول الجيش لتأمين المدينة وإنقاذها من براثن الإرهاب والفوضي، وتم نشر حينها العديد من مقاطع الفيديو لهذه الحادثة .

وكان من ضمن الحضور في ذلك الاجتماع الإرهابي المدعو “سفيان القومة”، و الإرهابي “حكيم الحصادي”، وعقب هذا الاجتماع وضعت العائلة تحت أنظار التنظيمات الإرهابية .

وبعد طرد داعش من درنة، أصبحت مليشيا أبوسليم تريد الظهور بمظهر المنقذ، وتريد أن تلعب دور سياسي ضد تقدم القوات المسلحة لتحرير درنة.

حيث دعت منظمات المجتمع المدني ومجلس الأعيان والحكماء لإصدار بيانات ضد القوات المسلحة حينها تم استدعاء والد المرحوم جاد المولي الغيثي والمرحوم الشيخ على بوهليل أكثر من مرة لحضور اجتماع لمجلس الأعيان بدرنة مع قادة مليشيا أبوسليم الإرهابية، لكنهم رفضوا الحضور ، وكذلك بعض مشايخ العبيدات الذي يمثلون ثقل في درنة وحضر قلة لا يمثلون إلا أنفسهم أو المحسوبين على مليشيا أبوسليم.

وكانت مليشيا أبوسليم تريد حضور الشيخ جاد المولي بأي شكل ليلقي بيان ضد القوات المسلحة لكن رفض ولم يرضخ لهم وكوسيلة للضغط عليه وإجبارة بالحضور ، قامت مليشيا أبوسليم الارهابية عام 2016 بخطف ابنة وإخفائه مؤقتا .

عرفت الأسرة مكان احتجازه وبالتواصل مع أفراد التنظيم أفادوا أن شقيق أكرم قام بسرقة “مضخة مياه”، وهذه جريمة تستوجب الحد، حسب أقوال المليشيا .

وبعد أيام سمح للعائلة بزيارة ابنهم وقد كان جسمه” منتهي ” كم وصف شقيقه “أكرم” من التعذيب، ولا يستطيع الوقوف الكدمات تغطية .

وبعد أربع أيام حضر إلى منزلهم المدعو ” حاتم ميزون ” قائد ميداني في المليشيا، وهو آمر السحن وقال لأخيه بالحرف “يا بو الغيثي إذا أردتم أن يطلق سراح أخيك غدًا صباحًا ينظم والدك لمجلس الأعيان ونحن نقوم يترضيتكم عرفيًا “مسار ” .

ويتابع “أكرم” لقد دخلت إلى والدي وأبلغته الكلام، فرد والأب “والله ما هو اعز من خليل”، يقصد الابن المختفي، ولن أكون بوق لهؤلاء الإرهابيين ولن تكتب على .

وبعد أيام تواصل مع أخيه أحد أفراد تنظيم أنصار الشريعة وطلب منه أن يدفع فدية بمبلغ مالي ليقوم بفتح باب الزنزانة عليه ليهرب ودفع والدي الفدية ليفر الشقيق من سجن أبوسليم ويهجر الى بنغازي لأهل زوجته وعولج عندهم في بنغازي وهجرت العائلة بالكامل إلى منطقة لملوده عشر كيلو متر غرب مدينة القبة .