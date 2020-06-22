بشأن القبض على مصريين في صبراتة .. الوفاق تأكد ومصر تنفي الوفاق :عملية القبض جاءت خلال مداهمة وكر لمجموعة خارجة عن القانون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت قوات الوفاق في مدينة صبراتة، إلقاء القبض على 18 مصريًا، ذكرت إنهم “مجموعة خارجة عن القانون”.

وأضافت في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوة العمليات المشتركة قامت “بمداهمة وكر لمجموعة خارجة عن القانون” في سوق العلالقة بصبراتة.

وأشارت قوات الوفاق إلى أنه قررت إحالة المحتجزين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أشد العقوبات التي يستحقونها قبل ترحيلهم لمصر”.

وفي ذات الشأن، نفى الإعلامي المصري عمرو أديب ، بعض الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز 18 مصريا على يد قوات حكومة الوفاق.

أديب قال ، في برنامج تلفزي بث مساء الأحد، إن الخبر “غير صحيح، وهو عار عن الصحة تماما”، بناء على معلومات من مصادر خاصة لم يذكرها.

ويأتي كلام الإعلامي المصري بعد أن نشرت صفحة منسوبة لغرفة عمليات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق بأنه تم إلقاء القبض على 18 مصريا، قالت إنهم يعملون بشكل غير قانوني.