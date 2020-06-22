الفرعية لمكافحة كورونا تطالب بإغلاق منافذ مدينة البيضاء سبب المطالبة بالإغلاق هو ازدياد عدد القادمين من الخارج للمدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناشدت اللجنة الفرعية لمكافحة وباء كورونا وفرق التقصي والرصد والاستجابة السريعة بالجبل الأخضر الجهات الأمنية بإغلاق منافذ مدينة البيضاء وضواحيها.

وبينت اللجنة أن سبب المطالبة بالإغلاق هو ازدياد عدد القادمين إلى المدينة دون حجر أنفسهم أو إبلاغ الجهات وفرق التقصي لأخذ عينات منهم .

وتقوم فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة وباء كورونا الآن بأخذ العينات داخل المركز للقادمين من مدن الجنوب والغرب الليبي الذين عددهم يتجاوز سبعين شخص .

وأكدت الفرق على مراعاة خصوصية القادمين إلى مدينة البيضاء وضواحيها .