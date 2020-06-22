الشريف : مصر تعي جيدا ما معنى وقوف تركيا مع الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي المدعو خالد الشريف المكني بــ“أبوحازم”، والمقيم في اسطنبول، إن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقفت مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في السابق.

الشريف ذكر في مقابلة له، عبر فضائية “الشرق”، الموالية لتركيا، “الجميع رأى نتائج هذا المشروع والدعم الذي قدمته إلى حفتر، فحفتر وصل إلى حدود العاصمة طرابلس، ولم يستطع السيسي أن يُقدم له شيء كي يسيطر على العاصمة، وعندما تغير الموقف الدولي وتدخلت تركيا لصالح حكومة الوفاق، وتغير الموقف العسكري على الأرض، أصبح السيسي يحاول أن يوحي بأنه سيتدخل لصالح حفتر”.

وأردف الشريف: “تصريحات السيسي عبارة عن رفع معنويات بقايا قوات حفتر، بأن مصر ستقاتل معهم، وستنجح في إيصالهم إلى طرابلس، ولكن نحن نعلم جيدًا أن حكومة السيسي تعاني من مشاكل كثيرة جدًا، ولا يمكن أن تفتح على نفسها جبهة في داخل ليبيا، خاصة بعد الاتفاقية التي وُقعت بين ليبيا وتركيا، وهي اتفاقية التعاون المشترك والتعاون الأمني، والعسكري، ونحن نعلم جيدًا أن مصر تعي جيدًا ما معنى وقوف تركيا بقوة عسكرية بجانب ليبيا، ومن وراءها حلف الناتو”.

وأكمل “أظن أن التصريحات الأخيرة للسيسي المعني بها الرد على التصريحات الإثيوبية بالتهديد والتلويح بالدفاع عن سد النهضة، وأنهم مستمرون في مشروعهم المائي، بدون النظر إلى مصالح مصر أو اعتبارها”.

واستفاض الشريف: “مصر تريد أن يكون لمشروع حفتر مكان في الطاولة السياسية، مستقبلاً في ليبيا، وإذا تم القضاء على حفتر، ستسعى الدول الداعمة له، للبديل الذي يحمل نفس مشروعه، كي يكون مشروع هذه الدول على الطاولة السياسية، ولذلك هذه الدول تسعى إلى ألا تنتهي الأزمة الليبية عسكريًا، وتسعى الآن للوصول إلى حل سياسي، بعد أن كانت ترفضه في السابق، وتحرض حفتر على عدم القبول بأي حل سياسي”.

وأوضح “المبادرات المصرية الآن، لم تجد أي استجابة من حكومة الوفاق، ومحاولات السيسي من أجل ضمان وجود من يمثل مشروع مصر والثورات المضادة، في الخارطة السياسية سواء في حفتر أو شخصية أخرى، وحفتر مثل القذافي، لا يسمح لأحد أن يكون معه ندًا أو رمزًا، وإلى الآن مشروع هذه الدول سينتهي بانتهاء حفتر، ولا توجد الشخصيات السياسية أو القبلية في المنطقة الشرقية، التي تحمل هذا المشروع، وتتبناه بقوة مثل حفتر”.

وبيّن الشريف في حديثه “دور الجزائر في التأثير في ليبيا، ضعيف جدًا، بسبب بُعدها عن الأزمة الليبية منذ البداية، ولم تقم بأي خطوات، ولا اعتقد أن مبادرتها ستلقى النجاح والقبول، وزيارة فائز السراج للجزائر، بروتوكولية، لمحاولة الحفاظ على الجزائر كدولة، وأنها ستقف إلى جانب حكومة الوفاق، والأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي تتمثل في تركيا وروسيا، وهي التي بيدها هذا الملف”.

وحول موقف الدول الأخرى من الملف الليبي، قال: “فرنسا تدعم حفتر بشدة وبقوة، ومحاولتها للوقوف ضد الدعم التركي، ومحاولة تأليب حلف الناتو على تركيا نتيجة لتدخلها في ليبيا أصبح واضح للعيان، ولكن تركيا لديها من العلاقات السياسية ما سيسمح لها بشرح وجهة نظر حكومة الوفاق، وستساهم في بناء المؤسسات في ليبيا، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية، ونفي الحجج التي يتحجج بها حفتر ومن معه في معسكر الثورات المضادة بأن طرابلس بها ميليشيات، وهذا غير حقيقي، كما أنه ستكون هناك خطوات عملية مستقبلاً لبناء هذه المؤسسات”.

واستدرك الشريف “تركيا بحاجة إلى التعاون مع حلفائها خاصة في حلف الناتو، في الملف الليبي، خاصة أن وجود روسيا في ليبيا يهم حلف الناتو، وبذلك ستسعى تركيا مع حلفائها للتعاون في هذا المجال، أما فرنسا فلها عداء تاريخي مع تركيا، وتقف ضد المصالح التركية في عدة مجالات، واتجاهات أخرى، وهي من أولى الدول التي وقفت ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفرنسا تسعى للحد من النفوذ التركي في منطقة البحر المتوسط”.

واختتم “الاستعدادات العسكرية مستمرة على قدم وساق في جبهة سرت، والقوات التي قامت بتحرير ترهونة والمنطقة الغربية، تتوافد على منطقة سرت، وبعض القوات تقوم بتطهير المناطق التي تم تحريرها، وتأمينها، والقيادات العسكرية الميدانية، والسياسية، مُصممة على الدخول إلى سرت والجفرة، والموانئ النفطية، بل مصممة على رجوع ليبيا كدولة واحدة، والآن الدخول في أي تفاوض سياسي أو بقاء الوضع بهذه الصورة، عبارة عن تكريس لحالات التقسيم في ليبيا، وهذا ما يرفضه الشعب الليبي، والجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، وثوار 17 فبراير، ولذلك سيسعون إلى تحرير جميع المناطق وبسط السيطرة على كل ليبيا”.