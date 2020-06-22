السراج يجتمع مع قائد أفريكوم

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في زوارة اليوم الإثنين، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند في حضور السفير الأمريكي وقيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق.

واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الامريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق و(أفريكوم) في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي بين الحكومة والولايات المتحدة الامريكية.

وأعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن معارضتها الشديدة للتصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات.

ودعت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور، مشيرة إلى أنه يجب البناء على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5+5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين.