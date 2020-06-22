الأهلي بنغازي يسلم 28 عائلة شقق بديلا عن عشوائيات بأرض للنادي نتفيذا للاتفاق المبرم بين العائلات وبين إدارة النادي سابقاً

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت إدارة النادي الأهلي بنغازي بتوزيع الدفعة الأولى من الوحدات السكنية المخصصة للعائلات القاطنة بالعشوائيات بأرض النادي بحي الماجوري ( داوود القبلي ) .

وقال رئيس النادي الأهلي خالد السعيطي إن الشقق التي تم توزيعها أمس الأحد عددها 28 شقة بمنطقة بوعطني .

السعيطي أضاف – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – جاءت هذه الخطوة ، تنفيذا للاتفاق المبرم بين هذه العائلات وبين إدارة النادي الأهلي .

ويسعى النادي الأهلي بنغازي لاستثمار أملاكه في مدينة بنغازي حيث شرع خلال الأيام الماضية في إنشاء عدد كبير من المحلات التجارية في مقر النادي بمنطقة قاريونس والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة .