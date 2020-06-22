الأمم المتحدة تنشئ لجنة للتحقيق في الانتهاكات بليبيا لجنة أممية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بليبيا منذ 2016

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أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ بداية 2016.

ورحّبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، بإنشاء اللجنة واعتبرتها “خطوة إيجابية” نحو مساءلة مرتكبي الانتهاكات على الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” بالنيابة، إن “إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في ليبيا هو تنبيه لأمراء الحرب والجماعات المسلحة بأنه يمكن أن يحاسبوا على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها عناصرهم”.

وأضاف، أن “المهم الآن هو أن تعمل الدول في مجلس حقوق الإنسان على ضمان حصول هذه اللجنة الجديدة على الدعم اللازم والتجديدات اللازمة بعد ولايتها الأولى لعام واحد للوفاء بمهامها”.

وتابع غولدستين، إن “لجنة التحقيق الجديدة خطوة مهمة نحو معالجة الإفلات التام من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات في ليبيا. رغم أن لدى اللجنة عملا كثيرا، لكن عليها السعي إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، بما فيها الجهات الخارجية، والحفاظ على الأدلة حيثما أمكن للإجراءات الجنائية المستقبلية، والإبلاغ علنا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا”.

وطرحت “المجموعة الأفريقية” في مجلس حقوق الإنسان قرارا خلال الدورة الـ 43 للمجلس، طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ بداية 2016.

وتضمن الطلب أيضا الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وقد اعتمد القرار بتوافق الآراء.