الأردن تقف بجانب مصر في مواجهة أي تهديد التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، مع نظيره المصري سامح شكري، المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لمكتبها الإعلامي، إن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري، حول آخر المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وأكد الوزيران ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسيا بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأسرع وقت ممكن وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المتعمدة والتي تشمل الصخيرات ومؤتمر برلين واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين.

وشدد الصفدي على ضرورة بذل كل جهد يمكن لوقف النار ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام.

وأكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها؛ لأن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأكد السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شؤونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.