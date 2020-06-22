إيطاليا: سنسعى لتجنب أي محاولات لتقسيم ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده ستسعى إلى تجنب أية محاولات لتقسيم ليبيا بسبب النزاع العسكري الراهن هناك.

ودعا دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في روما اليوم الإثنين، إلى حل داخلي توافقي بين الأطراف الليبية.

وقال دي مايو: إن “إيطاليا ستفعل كل شيء لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا”، مشيرا الى أن “هناك حاجة إلى عملية ليبية – ليبية شاملة لتجاوز الأزمة الحالية”.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، أن “الشعب الليبي عانى كثيرا ويستحق أن يكون صانع مصيره بدون تدخلات خارجية”، على حد قوله.