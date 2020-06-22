أمغيب: من جلبهم أردوغان لليبيا يحملون نفس فكر “داعش” سيناء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن التدخل التركي في ليبيا كشف المستور، موضحًا أن أنقرة لها علاقات تبادل تجاري كبيرة مع الكيان الصهيوني.

امغيب ذكر في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه عندما يقاتل إرهابي مع الميليشيات المدعومة من تركيا، ويهدد ويقول إن حربهم لن تتوقف في ليبيا، وأنهم عازمون على الوصول إلى سيناء، هنا يجب التساؤل عن كيف وصول هذا الإرهابي إلى ليبيا.

وبيّن أن من زود هذا الإرهابي بالسلاح ودعمه حتى وصل، إلى محاور شرق مصراتة، هي تركيا بموافقة أطراف دولية، موضحًا أن من يقاتل الجيش المصري في سيناء وفي الحدود الغربية مع ليبيا، مُتطرفون إرهابيون ينتمون إلى نفس التوجه، وأن قطر وتركيا يدعمانهم بالمال والسلاح تحت صمت دولي.

واستفاض امغيب، أن الدعم والسلاح يصلان إلى الإرهابيين في سيناء، عن طريق الأنفاق مع غزة وطرق تهريب أخرين، مُتسائلاً “كيف سمح الكيان الصهيوني بوصول الأموال والأسلحة وكافة أنواع الدعم إلى غزة لتصل بعد ذلك إلى سيناء؟”.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الجيش الليبي التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.