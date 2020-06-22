أمريكا.. داعش والقاعدة قد يعودان لليبيا

أخبار ليبيا24-خاضّ

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين من عودة نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسها تنظيمي داعش والقاعدة في حال استمرار تأجيج الوضع القتالي داخل البلاد من قبل الأطراف الخارجية.

أتى هذا التحذير، خلال لقاء جرى في زوارة بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والسفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الجنرال ستيفين تاونسند.

وقال السفير نورلاند، في بيان، “إنّ العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية، لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين”.

وعانت ليبيا خلال السنوات الماضية من الهجمات الإرهابية لتنظيمي داعش والقاعدة، التي جرى تنفيذها في أجزاء واسعة من البلاد، حيث تمثلت عملياتهما الإجرامية الجبانة في تفجير الممتلكات العامة والخاصة والتفجيرات والعمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والتعذيب والإخفاء القسري.

وشكّل وجود التنظيمات الإرهابية على تنوع أسمائها وآليات عملها في ليبيا خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد، حيث استغلت حالة الانفلات الأمني وانهيار مؤسسات الدولة عقب أحداث فبراير 2011 للتوغل إلى عمق الأراضي الليبية والسيطرة على أجزاء منها.

واقتضي الأمر بعد ذلك إلى ضرورة التحرك الفاعل لمواجهتها والتصدي الحاسم لقواها العدوانية، حيث عملت ليبيا بمشاركة أطراف دولية صديقة على محاربتها وإنهاء وجودها وتدمير أحلامها المزعومة بإقامة إماراتها المزعومة، كما حدث في درنة وسرت.

لقد استطاعت ليبيا ممثلة في الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد وجنوبها، إضافة إلى قوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق في سرت خاصة، بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في دك معاقل الإرهاب واجتثاث جذوره من ليبيا وطرده وتشريد عناصره.

ولأن التنظيمات الإرهابية تستغل الفوضى لإعادة نشاطاتها؛ فإن من المحتمل أن تستغل الوضع الراهن في ليبيا للعودة من جديد لتنفيذ مخططاتها الإرهابية لتحويل البلاد إلى بحر من الدماء والحروب وارتكاب أفظع الجرائم، التي سبق وأن ارتكبتها، في حق المدنيين.

تحذير الولايات المتحدة من احتمالية عودة النشاط الإرهابي في ليبيا، ليس جديدًا، إذ سبق وأن حذّر الجيش الوطني الليبي من قيام عناصر من تنظيمات “داعش، وأنصار الشريعة، والقاعدة” من إعادة صفوفها وتشكيل خلايا جديدة، خاصة بعد ثبوت ظهور عدد من العناصر وهي تقاتل إلى جانب قوات الوفاق أثناء اقتحامها لمدينتي صبراتة وصرمان في غرب البلاد منتصف شهر أبريل الماضي.

لا زال خطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا، قائمًا في ظل بقاء العناصر المنفردة الإرهابية، من تنظيم داعش والقاعدة ومجالس الشورى، حرة طليقة وتتمتع بدعم داخلي وخارجي دون أن يحاسبوا على ارتكابهم لجرائم التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاغتيال والتصفية، التي ترقي جميعها إلى الجرائم ضد الإنسانية.