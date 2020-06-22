أحزاب يمنية تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا أحزاب يمنية تعلن تأييدها لـ "إعلان القاهرة" حول ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت أحزاب يمنية اليوم الإثنين إن ما يحدث في ليبيا من تدخل خارجي في شؤون الشعب الليبي يشكل تهديدا لوحدة واستقرار البلاد وتهديدا للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.

وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، في بيان بشأن التدخلات الأجنبية في ليبيا، تأييدها لـ “إعلان القاهرة” الذي أكد على الحل السياسي للأزمة الليبية وطالب بوقف إطلاق النار لحقن دماء الليبيين وعلى وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشادت الأحزاب، بموقف الحكومة اليمنية، الذى أعلنته على لسان وزير خارجيتها بالترحيب بتلك المبادرة من منطلق رفضنا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية.

وشددت الأحزاب اليمنية، على أن أمن الأمة العربية ودولها وحدة واحدة لا يتجزأ وأمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن ليبيا وأمن اليمن وأمن بقية الدولة العربية في الخليج والعراق وبلاد الشام وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وأعلنت الأحزاب، تأييدها الكامل لحق جمهورية مصر في الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديدات محتمله لأمنها.

وطالبت الأحزاب كل أبناء الأمة العربية ودول الجامعة العربية الوقوف إلى جانب مصر وحقها في الدفاع عن نفسها وعن أمن ليبيا من التدخلات الأجنبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا ومصر وتهديد الامن القومي العربي.

وأكدت الأحزاب على وحدة وأمن واستقرار الأراضي العربية في إطار الدولة الوطنية العربية، ودعت الجامعة العربية لتفعيل دور مجلس الدفاع المشترك للدول العربية، لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الدول العربية الوطنية كل على حدة وتهدد وحدتها وسيادتها والأمن القومي العربي.

كما دعت الأحزاب المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية أمام تهديد السلم والأمن الدوليين في ليبيا نتيجة التدخلات الخارجية غير الشرعية والوقوف إلى جانب الشعب الليبي وأمنه واستقراره.

وطالب أحزاب “المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية اليمنية وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب جبهة التحرير وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديمقراطي (حشد)” بدولة اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتأييد “إعلان القاهرة” للوصول لحل شامل للمسألة الليبية وتحقيق السلام للشعب الليبي بعيدا التدخلات الخارجية والأطماع التوسعية للقوى الأجنبية.