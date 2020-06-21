هبوط اضطراري لطائرة حربية للجيش على الحدود مع النيجر

هبوط اضطراري لطائرة حربية للجيش على الحدود مع النيجر المسماري أكد على سلامة طاقم الطائرة

أخبار ليبيا24

اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني الليبي إلى الهبوط اضطراريا أثناء مهمة استطلاع جوي على الحدود الليبية مع النيجر.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الأحد، “إن إحدى طائراتنا هبطت اضطراريا على حدود النيجر وأن طاقمها قد نجا ووصل إلى القاعدة التي انطلقا منها”.

وأظهرت صور ومقطع فيديو هبوط طائرة حربية نوع L-39 اضطراريا وسط الصحراء على حدود ليبيا والنيجر، دون حدوث أية أضرار.