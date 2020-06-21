نادي السد يفتتح أكاديميه بناشئين حراس المرمى

تهدف الأكاديمية لاكتشاف المواهب الناشئة في حراسة المرمى

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أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتحت اليوم السبت في بنغازي أكاديميه نادي السد لتعليم الناشئين أساسيات حراسة المرمي .

ويشرف على الأكاديمية عدد من المدربين المعروفين بقيادة المدرب أسامة الورفلي .

وتهدف الأكاديمية لاكتشاف المواهب الناشئة في حراسة المرمى وصقلهم وتدريبهم على أسس صحيحة .

وشهد افتتاح الأكاديمية حضور لفيف من الشخصيات الرياضية من أبرزهما الفيتوري رجب، ورمضان الشبلي، و أيوب الحاسي، وعلي بن عتيقة، وصالح رحيل .

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