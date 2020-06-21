نادي السد يفتتح أكاديميه بناشئين حراس المرمى
تهدف الأكاديمية لاكتشاف المواهب الناشئة في حراسة المرمى
أخبار ليبيا 24 – خاص
افتتحت اليوم السبت في بنغازي أكاديميه نادي السد لتعليم الناشئين أساسيات حراسة المرمي .
ويشرف على الأكاديمية عدد من المدربين المعروفين بقيادة المدرب أسامة الورفلي .
وتهدف الأكاديمية لاكتشاف المواهب الناشئة في حراسة المرمى وصقلهم وتدريبهم على أسس صحيحة .
وشهد افتتاح الأكاديمية حضور لفيف من الشخصيات الرياضية من أبرزهما الفيتوري رجب، ورمضان الشبلي، و أيوب الحاسي، وعلي بن عتيقة، وصالح رحيل .