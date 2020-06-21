مقتل 3 أشخاص في بريطانيا “طعنًا” والمشتبه به “ليبي”

مقتل 3 أشخاص في بريطانيا “طعنًا” والمشتبه به “ليبي”

أخبار ليبيا24

أكدت الشرطة البريطانية ليل السبت مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هجوم بسكين في متنزه “فوربيري غاردنز” مدينة ريدينغ.

وذكرت “BBC” أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ جريمة قتل ، شاب في الخامسة والعشرين في مسرح الحادث، يُعتقد أنه ليبي، حسب مصادر أمنية.

وأوضحت “BBC” أنه شوهد عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب في مكان الهجوم، لكن الشرطة لم تعد تتعامل مع الحادث على أنه “إرهابي”.

وقال شاهد عيان لـ””BBC” إنه شاهد رجلا يتحرك بين الناس في المتنزه، ويطعن مَن تصل إليه يداه.

وأضافت “شوهد نحو عشرة من عناصر الشرطة المسلحين يدخلون مجمعا سكنيا في “بيسينغستوك رود” بمدينة ريدينغ حوالي الساعة 23:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي.

وقال مقيمون في المجمع السكني إن الشرطة وصلت إليه الساعة 20:00 وأجلت منه بعض العائلات.