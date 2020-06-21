مصادرة الأملاك .. منهج داعش لمعاقبة معارضيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لم يحدث في التاريخ كافة الأديان أن صودرت أملاك أى شخص بدون حكم قضائي ولكن داعش المتطرف فعلها لكل معارضيه .

ولهذا الغرض إنشاء داعش ما عرف بديوان الحسبة، وعين من أسماهم قضاة لهذا الغرض، ومصادرة الأملاك عنوة يعتبر إجحاف وبلطجة في حق من صودرت أملاكه واستغلها داعش في السكن والإيجار وغيرها من الأعمال بدون وجه حق .

قام ما يسمي ديوان الحسبة التابع لداعش الذي سيطر على مدينة درنة لسنوات بمصادرة منزل أسرة عباس شنيب، إضافة إلى مصادرة معرض النرجس للأثاث الواقع بشارع المغار والذي تعود ملكيته أيضا إلى نفس العائلة بقرار من قبل ما يسمي بالمحكمة الإسلامية بمدينة درنة.

وانتهج داعش مصادرة المنازل والعقارات الخاصة بالمواطنين بمدينة درنة من المخالفين لسياساتهم كنوع من العقاب لهم ولكل من يفكر في الوقوف ضد التنظيم، وطالت المصادرة العديد من المنازل والعقارات لمن يخالفهم في درنة والفتايح .

كرر داعش نفس المنهج ففي “قرية العشرين” شرق مدينة سرت صادر داعش أملاك الشيخ محمد فرج القاسي .

ويعد القاسي أحد مشايخ الصوفية بالمنطقة ويقيم خارج سرت وهو من بين المطلوبين لدى التنظيم الإرهابي .

وشن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بمدينة سرت حملة عشوائية من المداهمات والقبض على كل من يشاع أنه يملك أموال بالمدينة .

وقال شهود عيان بالمدينة حينها، إن عناصر تنظيم الدولة شن حملة مداهمات واسعة وألقوا القبض على بعض المواطنين من أصحاب الأموال، دون إبداء الأسباب من جانب عناصر التنظيم .

وكان التنظيم في الفترة الأخيرة يقوم بإلقاء القبض على التجار ورجال الأعمال، فضلاً عن مصادرة أموال وأملاك مجموعة من المواطنين .

وأوضح الشهود أن التنظيم بدأ في الفترة الأخيرة باختيار ممن يملكون الأموال ويتهمونهم بالتلفيق في التقصير في تنفيذ شرع الله ليتم الاستلاء و مصادرة أملاكهم .

وذكر الشهود أن عناصر التنظيم ألقوا القبض على أحد سكان منطقة بوهادي وهو جندي سابق بقوات الجيش بعد تسليمه لنموذج مايعرف لديهم بــ”الايتثابه” بحجة أنه لم يسلم سلاحه الخاص .

أما بقرية سلطان غرب النوفلية التي تبعد 65 كلم عن سرت صادر التنظيم منزل الشيخ سعيد المعداني بعد اقتحامه كم تم مصادرة مزرعته وجميع أملاكه وكتب عليها “أملاك الدولة الإسلامية ” .

بعد أن اتهمه التنظيم بممارسة الشعوذة والسحر ويبلغ الشيخ سعيد المعداني 81 عام، وكان في السابق يسكن في مدينة أجدابيا وقدم إلى مدينته سرت فى أواخر الثمانينات، وعاش في مزرعته حيث يتردد عليه المرضى بغرض ” العلاج الروحاني ” .

تنظيم داعش قام بالاعتداء على أملاك مواطنين بمنطقة النوفلية 127 كم شرق سرت واستولى داعش على هذه الأملاك بحجة الزكاة وجباية الضرائب أو كون أصحاب تلك الممتلكات يتعاونون مع قوات الجيش .

كذلك في النوفلية استولي تنظيم داعش على “سبعمائة ” رأس من الأغنام، إضافة إلى السطو على عدد من السيارات رباعية الدفع لمواطنين من النوفلية .

وكرر ذلك في مدينة درنة وضواحيها في منهج معتمد يبيح له الأرض وما عليها بحجة وغيرها .

تناسي هذا التنظيم الذي يحمل في ظاهرة الإسلام أن دين الإسلام دين حق وعدل وحرم الظلم واغتصاب ما ليس لك وتمادي في طغيانه مما دعي الناس لمقاومته حتى القضاء عليه .