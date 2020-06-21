مشايخ ترهونة: تدخل مصر مشروع وفقًا لمعاهدة الدفاع العربي مشايخ ترهونة: يجب البدء فورًا في تطبيق ما جاء في خطاب السيسي

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علّق مجلس مشايخ ترهونة، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التي لوّح فيها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، وأكد من خلالها أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر.

وذكر مجلس مشايخ ترهونة في بيان له، أنه يؤيد ما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ليبيا، بحضور وفد عن القبائل الليبية، الذي أكد على السيادة الليبية، وضرورة المحافظة عليها من خلال الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وأوضح أن هذا يأتي في إطار احترام الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، واحترامًا للمبادرة المصرية التي تضمنت كل المساعي الدولية والإقليمية الصادقة لإيجاد حل للملف الأمني الليبي، في إشارة إلى “إعلان القاهرة”.

وأكد المجلس، على ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن تدخل مصر في الشأن الليبي هو تدخلاً مشروعًا وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفًا واحدًا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ، سواء في جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوي لمصر في حرب أكتوبر.

وحول السيطرة على ترهونة، أردف “إننا اليوم في معركة حقيقة لا تقبل التأجيل، والعدو كشر على أنيابه، وظهرت أخلاقه واضحة البيان حين دخل مدينة ترهونة الآمنة، فقد شاهد العالم بأسره حجم الغل والحقد والكراهية والإجرام، وانقشع ستار الدولة المدنية الكاذب من الوهلة الأولى فلا حكم إلا للميليشيات، ولا قانون يعلو قانونهم”.

واختتم مجلس مشايخ ترهونة “نجدد تأييدنا لما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمصر العروبة قيادة وشعبًا، وللبرلمان الليبي وللقيادة العامة للجيش على الثبات والصمود في تحقيق آمال الليبيين في بناء دولتهم والدفاع عن سيادتهم”.