مؤسسة النفط: خسائر إقفالات النفط تقترب من 6 ملايين دولار

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أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أن خسائر إقفالات النفط في ليبيا تقترب من ستة ملايين دولار أمريكي.

وحذرت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأحد، من أن استمرار الإقفلات غير القانونية للنفط سيؤثر على المرتبات وميزانية الدولة لعامي 2020 و2021.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

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