قرقاش: نتفق مع فرنسا على أولوية الحل السياسي الجامع لليبيين

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده تتفق مع الموقف الفرنسي حيال ليبيا بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأولوية الحل السياسي الجامع لليبيين.

وأعلن قرقاش، بحسب ما نشر في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر”، أنه قد أجرى مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا.

وقال قرقاش، إنهم متفقون تماماً مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت.

وأضاف الوزير الإماراتي قائلا: “نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع لليبيين”.

وكانت باريس قد صعدت قبل أيام موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ”غير المقبولة”، ومؤكدة أن “فرنسا لا يمكنها السماح بذلك”، وفق بيان صدر عن قصر الإليزيه.