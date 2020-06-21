صالح: يرحب باستعداد السيسي للتدخل في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي لوّح فيها بالتدخل العسكري في ليبيا، مثمنا جهوده لوقف إطلاق النار ودعوة الليبيين لحقن الدماء والوقوف صفا واحدا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يُفضي إلى حلول مرضية.

ودعا صالح، في بيان له، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه “إعلان القاهرة”، كما دعا الليبيين للوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان السافر على أراضي دول مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

وأشاد بالدور المصري في حلحلة الأزمة الليبية؛ حيث استضافت القاهرة المباحثات واللقاءات على مختلف المستويات المدنية والعسكرية، وحرصت على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وشاركت بكل فاعلية في المؤتمرات واللقاءات في العواصم الدولية، خاصة في مؤتمر برلين، ودعمت مخرجاته وتكللت جهودها بإعلان القاهرة المتضمن وقف إطلاق النار وتفعيل المسار السياسي ودعوة الليبيين للجلوس والتفاوض لحل الأزمة.

وانتقد بعض الدول التي لعبت دور المُحرض على الاقتتال الليبي، في إشارة إلى تركيا، عبر تهريب الأسلحة والمرتزقة لتحقيق أهدافها الاستعمارية، في حين لم يكن الدور المصري محرضا على الخصومة والاقتتال والفُرقة وتعميق الانقسام بين الليبيين، كما لم تتجاوز أو تهُمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي رغم ما فيها من تناقضات مع قناعات القاهرة؛ ومنها ما يسمى بشرعية المجلس الرئاسي مُنتهي الولاية والصلاحية والفاقد لمبدأ التوافق.

وأوضح أن مصر عندما كانت تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة تُحكم قبضتها على مدن برقة “بنغازي ودرنة وسرت”، أعلنت على الملا أن مصر دولة وشعبا وجيشا، أهدافاً لها ولعملياتها الإرهابية التي عبرت الحدود لتنال من أمن مصر وسلامة شعبها أكثر من مرة، فكانت هذه الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة ترى في الجوار الجغرافي بين الشقيقتين ليبيا ومصر ممراً لتمرير مخططاتها وتنفين عملياتها؛ لكن تم القضاء على هذه التنظيمات وإفشال مخططاتها التي أرادت النيل من مصر وليبيا في وقت واحد بدعم من دول أجنبية.

وتابع “لقد ثبت بالأدلة القاطعة تورط قيادات وعناصر من الجماعات الإرهابية التي اتخذت من بنغازي ودرنة قبل تحريرها والتي تسيطر على إقليم طرابلس اليوم في عمليات تهريب أسلحة وإرهابيين وتنفيذ عمليات في العمق المصري مهددة سيادتها وأمنها وأمن شعبها”.

وخاطب الليبيين، قائلا “بلادكم تمر بمنعطف خطير يتطلب من باب الوطنية الحرص على توحيد المواقف لتجاوز العقبات والاختلافات وقطع الطريق على الأطماع الأجنبية ودرءاً لمخاطر التدخل العسكري الأجنبي الذي يهدف لنهب الثروات والنيل من وحدة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها”.