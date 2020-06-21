شكري: لن نتهاون في حفظ أمن واستقرار ليبيا شكري: مصر دائمًا في طليعة المدافعين عن ليبيا

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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم السبت، إن مصر تحرص على أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والخروج من هذه الأزمة من خلال المبادرة السياسية والعمل السياسي للوصول إلى توافق ليبي-ليبي.



وأوضح رئيس الدبلوماسية المصرية، أن المصلحة القومية سواء كانت لمصر أو للأمن القومي العربي هي الأساس، لافتًا إلى أن مصر دائمًا في طليعة المدافعين عنه.

وتابع “لن نتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على أمن واستقرار ليبيا والتي تضمن الانخراط في المسار السياسي والتي أيضًا تحول دون توسع الأطماع لدول خارجية لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية بالاستحواذ على المقدرات الليبية والتأثير السلبي على مكونات المجتمع الليبي”.