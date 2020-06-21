سامح شكري: مصر لا تتهاون في إجراءات ضمان أمن واستقرار ليبيا

سامح شكري: مصر لا تتهاون في إجراءات ضمان أمن واستقرار ليبيا

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر دائما لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار ليبيا والوقوف أمام أطماع الدول الاستعمارية في الاستحواذ على المقدرات الليبية.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة ON E،: “خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي حديث مباشر يخاطب الشعب المصري والأشقاء في ليبيا بوضوح بأن استقرار ليبيا من خلال مبادرة القاهرة”.

وتابع قائلا: “الرئيس السيسي بذل كل الجهد للحفاظ على المقدرات الليبية وآخرها إعلان القاهرة وهي لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي تحافظ على ليبيا في مواجهة الأطماع الخارجية”.

وذكر وزير الخارجية المصري ن مصر تأمل بالتزام حكومة الوفاق التي غير المعتمدة بمدة ولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.

​وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد أمس السبت، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال السيسي إن “أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية”، موضحا أن “جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي”.

وذكر الرئيس المصري أن هناك قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، مشددًا على ضرورة سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري.