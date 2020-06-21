ردًا على السيسي..السويحلي: لانخضع لأحد للسيطرة على سرت والجفرة

ردًا على السيسي..السويحلي: لانخضع لأحد للسيطرة على سرت والجفرة

أخبار ليبيا24

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي إن ‏بسط سيطرة الدولة على كامل تراب الوطن وفى المقدمة سرت والجفرة وعودة كافة المنشآت النفطية إلى السلطة الشرعية؛ هدفٌ لا تفاوض عليه ولا يخضع لإذن من أحد.

وأضاف السويحلي في رده على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي :”‏أمن جيراننا القومي يتحقق فقط بالكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وتأييد الانقلابيين وتحويل بلادهم إلى قواعد للعدوان علينا”.

وفي وقت سابق أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، أن تأمين المنشآت النفطية “حقول وموانئ” وبسط سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها هدف مشروع ومطلب شعبي مُلح لا يمكن المساومة عليه أو خضوعه للابتزاز.‏

يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال يوم أمس السبت إن من كان يعتقد بأنه يستطيع تجاوز خط سرت الجفرة فهو واهم هذه المناطق خط أحمر لحماية الأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف السيسي :”أطلقنا إعلان القاهرة كمبادرة ليبية ليبية لكن أحد الأطراف ومن خلفه القوى الخارجية المعادية رفضت ذلك، والمبادرة نصت على أن تبقى الأوضاع على ماهي عليه عند خطوط النار الحالية لكن المليشيات والقوى الخارجية المعادية تحتشد للتقدم شرقًا”.

وذكر الرئيس المصري أن :”مصر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما القوى الخارجية المعادية التي تسعى لاستعادة أحلام الماضي لازالت، وكل مسوغات تدخلنا في ليبيا باتت متوفرة وفق القانون الدولي وكذلك وفق متطلبات الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا ممثلة في مجلس النواب”.

وتابع السيسي :”في حال أعطينا الأوامر للقوات بالتقدم سيكون الليبيون على رأس هذه القوة، ويجب سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يهددون أمن المنطقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة”.

وأكد الرئيس المصري بقوله :”لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية في ظل استمرار دول خارجية في تسليح ميليشيات ليبية متطرفة إضافة إلى المرتزقة”.