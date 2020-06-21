ردا على تصريحات السيسي.. الرئاسي: ليبيا كلها خط أحمر

أخبار ليبيا24 – سياسة

عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن رفضه واستهجانه لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، مؤكد له أن “ليبيا كلها خط أحمر، وأن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية”.

وأكد المجلس في بيانه، أن “التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب”.

وذكّر المجلس الجميع أن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها، على حد قوله.

وقال المجلس: “لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة، ولم تدخر جهدا لذلك حتى بدأ العدوان الغاشم على شعبنا من قبل حفتر وأتباعه وداعميه في وقت كانت تقف عدة دول موقف المتفرج على الانتهاكات والمجازر المرتكبة ، وعندما انهزم مشروع الاستبداد وانكسر ، نجد هذه الدول تتحدث الآن عن الحوار والحلول السياسية ، بل وتهدد علنا بالتدخل العسكري ،

وأضاف المجلس: “نقول لهؤلاء إنه مهما كان الخلاف بين الليبيين فإننا لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد”، مشددا على أن ليبيا كلها خط أحمر، وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية.

وتسأل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سياق بيانه، “أين كان هؤلاء عندما استشهد وجرح الآلاف عند تحرير سرت وطرد تنظيم داعش منها؟.. وهل من حررها حينها من أبناء شعبنا كانوا إرهابيين؟”، بحسب ما ذكر البيان.

وشدد المجلس، على أنهم هم وحدهم من يحددون مكان وزمان العمليات العسكرية لتطهير البلاد وبسط سلطة الدولة في كافة انحاء ليبيا، مؤكدا أنهم سيواجهون وبقوة أي تهديد للبلاد، مطالبا من تلك الدول الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها.

وحذر المجلس، من مخاطر أي تدخل في الشأن الليبي والذي سيعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق، منوها إلى أن الاستقرار والتنمية لا يتحققا بدعم أمراء الحروب والانقلابيين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد.

وجدد المجلس الرئاسي، ترحيبه “بدور أي وسيط عندما يكون محايدة وقادرة على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماما واقع الحال وطبيعة الأزمة الليبية”، وفق نص البيان.

وكان الرئيس المصري قد أعلن خلال كلمته أمس السبت، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّا أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لأمن مصر، وفق قوله.

وقال السيسي، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة “حق الدفاع عن النفس”، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي “مجلس النواب”.