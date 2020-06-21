حومه يرحب بتصريحات السيسي حول ليبيا

أخبار ليبيا24

رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه بتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول ليبيا خلال استعراضه لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.

وقال حومة :”إن تصريحات السيسي متناغمة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، ودور مصر يهدف لوقف الاقتتال بين الأشقاء الليبيين ويحافظ على الأمن القومي العربي، خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي”.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على دور مصر المحوري في الأزمة الليبية كدولة جارة تهمها مصلحة الشعب الليبي وتسعى للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في تصريحات أمس السبت إن من كان يعتقد بأنه يستطيع تجاوز خط سرت الجفرة فهو واهم هذه المناطق خط أحمر لحماية الأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف السيسي :”أطلقنا إعلان القاهرة كمبادرة ليبية ليبية لكن أحد الأطراف ومن خلفه القوى الخارجية المعادية رفضت ذلك، والمبادرة نصت على أن تبقى الأوضاع على ماهي عليه عند خطوط النار الحالية لكن المليشيات والقوى الخارجية المعادية تحتشد للتقدم شرقًا”.

وذكر الرئيس المصري أن :”مصر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما القوى الخارجية المعادية التي تسعى لاستعادة أحلام الماضي لازالت، وكل مسوغات تدخلنا في ليبيا باتت متوفرة وفق القانون الدولي وكذلك وفق متطلبات الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا ممثلة في مجلس النواب”.

وتابع السيسي :”في حال أعطينا الأوامر للقوات بالتقدم سيكون الليبيون على رأس هذه القوة، ويجب سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يهددون أمن المنطقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة”.

وأكد الرئيس المصري بقوله :”لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية في ظل استمرار دول خارجية في تسليح ميليشيات ليبية متطرفة إضافة إلى المرتزقة”.