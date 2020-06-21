توزيع مساعدات على نازحي المدن الغربية في طبرق استهداف "50" عائلة من ترهونة نازحة بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة الأزمة ببلدية طبرق منصور أمداوي إن لجنة الأزمة ببلدية طبرق باشرت في توزيع الإغاثة على نازحي المدن الغربية حسب المنظومة المعدة من قبل اللجنة .

أمداوي أوضح لوكالة أخبار ليبيا 24 أن المساعدات تضمنت بطاطين وفراشات ووسائد مقدمة من الشؤون الاجتماعية، تم توزيعها على عدد 50 عائلة من ترهونة وهي تبرعات من أهل الخير.

ولفت إلى أنه تم توزيع بطاطين وفراشات ومواد غذائية ومواد تنظيف عن طريق الشرطة العسكرية، منوهاً إلى أنهم في انتظار مواد إغاثة من الهلال الأحمر الليبي.

وقد عقد اجتماع بالخصوص بحضور أمر سرية الشرطة العسكرية والشؤون الاجتماعية والكشاف والهلال الأحمر ومكتب البحوث والدراسات وعضو من الأمن الداخلي.