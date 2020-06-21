تسييري طبرق لن نسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية في ليبيا

تسييري طبرق لن نسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية في ليبيا تسييري طبرق يثني على دور السيسي لتبنيه مبادرة عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الأحد دعمه لمبادرة رئيس مجلس النواب وبيان القاهرة بعدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية داخل ليبيا.

وشدد تسييري طبرق في بيان له اليوم الأحد على رفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله وأنواعه في ليبيا، مضيفًا أنه يدعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب وحماية الأراضي الليبية والوقوف بجانبها .

وتوجه البلدي بالشكر والتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية لتبنيه مبادرة رئيس مجلس النواب، وحرصه على أمن ليبيا وسيادتها ووحدتها من منطلق أن أمن مصر وليبيا واحد.

كما أكد على تأييده للمصالحة الوطنية تحت مظلة ليبيا دولة واحدة وموحدة ، مضيفًا أن الحوار يجب أن يكون ليبي ليبي يجمع جميع الفرقاء .

ورحب تسييري طبرق بإعلان القاهرة وكلمة الرئيس السيسي بمنطقة سيدي براني أمس السبت وسعيه في إيجاد حل للأزمة الليبية، وفتح الحوار بين الليبيين، وأن تضع الحرب أوزارها وتحديد خطوط خاصة لمنع الحرب شرقاً وغرباً وفق الموقف الحالي.