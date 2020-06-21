بإجمالي 544 حالة..تسجيل 24 إصابة كورونا جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت عن تطور وبائي جديدا بتسجيل 24 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل حالات في سبها بمجموع ( 10 ) حالات، منها عدد (5 ) حالات مخالطة، وعدد (5 ) حالات جديدة، كما سجلت في طرابلس 12 حالة، منها عدد 8 مخالطة، وعدد 3 حالات جديدة، وحالة واحدة قادمة من الجنوب.

وأكد المركز الوطني أنه تم أيضًا تسجيل حالة واحدة في الزنتان، وهي حالة جديدة، لافتا إلى أنه تم أيضًا تسجيل حالة واحدة في الزاوية الغرب وهي كذلك لحالة جديدة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إلى تماثل عدد ( 15 ) حالة للشفاء، موضحًا أنه بهذا العدد يكون إجمالي حالات المتعافين بلغت 98 حالة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات حتى أمس السبت بلغ 544 حالة، والحالات النشطة 436 حالة، والمتعافين 98 حالة، والوفيات 10 حالات.