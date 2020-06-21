المسماري يؤبن عقيدا بالجيش قتل تحت التعذيب بسجن معيتيقة

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أبّن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عقيدا بالدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي تحت التعذيب في سجن معيتيقة بعد أيام من اختطافه من مدينة صبراتة.

واتهم المسماري، في مؤتمر صحفي الأحد، قوات الردع الخاصة، قتل العقيد “حسين عمار أمبارك الفتحلي” جراء تعذيبه خلال فترة الاعتقال بسجن الردع في معيتيقة.

وأفاد المسماري، أن العقيد حسين عمار أمبارك الفتحلي، من خريجي الدفعة السابعة من كلية الدفاع الجوي وقد عمل طيلة عمله في طبرق وكان آمرا لـ “معسكر الشيلكا” في طبرق وقد تم خطفه من صبراتة من بين أهله وتم تعذيبه والتنكيل به في سجن الردع، حتى توفي تحت التعذيب قبل نحو أسبوعين.

وقدم الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، التعازي الحارة والمواساة القلبية إلى أسرة العقيد، مؤكدًا أنه أنه كان من الضباط الجيدين.