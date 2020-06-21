الفوضى سلاح داعش المتبقّي

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الفوضى… مصطلحٌ يترافق تنظيم داعش الإرهابيّ؛ فهذا التّنظيم، إضافةً إلى غاياته الإجراميّة والقتاليّة، امتهن منذ نشأته في العالم وحتّى طرده من ليبيا سياسة نشر الفوضى وزرع الرّعب والهلع في نفوس المواطنين.

فبنظر الإرهابيين، تسهّل الفوضى الطّريق للسّيطرة على المواطنين واستمالتهم بالتّالي إلى صفوفهم، سواء عنوةً أم طواعيةً.

لقد سجّل داعش في ليبيا الكثير من الخسائر الماديّة والمعنويّة، فقد خسر الأراضي الّتي كان قد احتلّها في سرت وصبراتة مثلًا وغيرها من المناطق اللّيبيّة العريقة، كما أنّ التّنظيم تكبّد خسائر جمّة من حيث أعداد عناصره الّذين وقعوا بين أيدي السّلطات وسجنوا أو الّذين قتلوا في خلال المهاجمات والمعارك.

خسائر داعش لا تعدّ ولا تحصى، ولا سيّما أنّ “قوّته القتاليّة” تراجعت كثيرًا لأسبابٍ مختلفة، مما أدّى إلى سقوطه التّام وطرده من الأراضي اللّيبيّة. وأمام هذا كلّه، لم يتبقّى للتّنظيم سوى سلاحٌ واحدٌ يلجأ إليه: نشر الفوضى؛ فبعد طرده من ليبيا في العام 2016، عمل التّنظيم جاهدًا للعودة إلى البلاد واستعادة “تألّقه”، فما كان أمامه سوى العمل على نشر الفوضى وتهويل اللّيبيين.

ومؤخّرًا، رصدت الأجهزة الأمنيّة في ليبيا الإرهابي السوري الداعشي المعروف بـ”قاطع الرؤوس” المدعو “غليص جناب” في طرابلس. و”غليص” هو قيادي سابق بتنظيم داعش فى سوريا وارتكب عدة جرائم قتل وذبح في مدينة حلب السورية، وقدم إلى ليبيا في يناير 2020 وشارك في القتال ضدّ الجيش الليبي في طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي، لموقع العين، إنّه تم رصد الدّاعشي السّوري المرتزق يتجوّل داخل المناطق المحرّرة ويوجه أتباعه باقتحام المنازل وتفتيشها. ويشار، في هذا السّياق، إلى أنّ مئات من العناصر الإرهابية من المرتزقة السوريين، يتمركزون داخل البيوت السكنية في المناطق التي شهدت حربًا طاحنة خاضها الجيش الليبي ضد العناصر الإرهابية المختلفة، ورفضت المجموعات المسلحة تسليم البيوت إلى المواطنين عند عودتهم إلى مناطقهم السكنية في منطقتي السدرة وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وتحدّث المرصد السوري على لسان مديره رامي عبدالرحمن عن كتيبة الدواعش التي انتقلت إلى مناطق الجيش الوطني، وأضاف عبدالرحمن، أنّ المرصد لديه قائمة بأسماء 49 عنصرًا من الدواعش ذهبوا للقتال في ليبيا.