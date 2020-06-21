الرقابة الإدارية ترفع الإيقاف الاحتياطي على القنصل الليبي في تركيا

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أكد مصدر في هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق – بحسب مصادر صحفية أمس السبت – أنه تم رفع الإيقاف الاحتياطي على القنصل العام المكلف في تركيا فتحي الشريف.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق سليمان الشنطي أصدر في مطلع يونيو الجاري قرارا يقضي بإيقاف القنصل الليبي في تركيا عن العمل.

وبين القرار أن الوقف عن العمل الاحتياطي للقنصل العام الليبي في إسطنبول فتحي على الشريف جاء عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار وأن يعتبر نافذا من تاريخ صدوره.