الدولة الإسلامية .. لا هي باقية ولا تتمدُّد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي هو مجموعة مسلحة هجينة لها هدف مُعلَن يتمثّل في إقامة خلافة ماتسميه “باقية وتتمدّد”.

ودعت مؤسسات عديدة حول العالم وسائل الإعلام إلى عدم استخدام مصطلحات، تخص تنظيم داعش .

المؤسسات قالت إن “المصطلحات التي تستخدمها وسائل الإعلام يمكن أن تساعد في منع المجموعات الإرهابية من اكتساب الشرعية”، مبينة أن “داعش ليس دولة، وندعو وسائل الإعلام إلى عدم إضفاء الشرعية على داعش بتسميته الدولة الإسلامية”.

وأضافت المؤسسات “الإرهابيون ليسوا عقولاً مدبرة، لا يستحق مدبرو الهجمات التمجيد، “إنهم مجرمون”، مجددة دعوتها لوسائل الإعلام إلى تسميتهم مرتكبي جرائم بدلاً من ذلك”.

وفي بضعة أشهر من الزمن، صعد نجم تنظيم “الدولة “المعروف اختصارا بـ”داعش”، وبات حديث العامة والخاصة، يتابع العالم بشرقه وغربه معارك هذا التنظيم، ويتفرّج على إبادة وتهجير المواطنين من أرضهم، وكأنه قدر مكتوب. في الداخل والخارج، يتكرّر السؤال: ما هو تنظيم “داعش”، ما هي المجاميع والقوى التي تشكل قوامه المتنوع، ومن يموّله؟ كيف حقق هذا التقدم السريع على الأرض، وكيف بسط سلطته على أراض واسعة ؟

خطأ فادح

يؤكد مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام، أن إطلاق وصف “الدولة الإسلامية” على كيان إرهابي مثل “داعش” خطأ فادح، ويقول إن هذا التنظيم خالف القيم الإسلامية والإنسانية ومقاصد الشريعة العظمى التي جاء بها الإسلام، غير أنه لا يقدّم رداً مفصلاً على فكر هذا التنظيم ومبادئه الدينية والشرعية.

ويدين أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة في جامعة الأزهر فكر “داعش” وممارساته، غير أنه لا يقدم أيّ قراءة فقهية شرعية تدين أفعاله يؤكد أنه كيان إرهابي خالف مقاصد الشريعة، وأن تسميته بـ”الدولة الإسلامية” خطأ فادح، وأنه خطر على الإسلام وأنه يشوّه صورته، ويرى أنه يسفك الدماء ويعيث في الأرض الفساد، مما يضعف الأوطان، ويعطي الفرصة للمتربصين بنا لتدميرنا والتدخل في شؤوننا بدعوى الحرب على الإرهاب. إلا أنه لا يدخل في مواجهة عقائدية مع دعاة هذا التنظيم السلفي.

يشعر المتابع أن حال مفتي الجمهورية هي حال غالبية المسلمين “المعتدلين”. بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تدعو الرابطة العالمية لمتخرجي الأزهر إلى “مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر صحيح الإسلام”، وتقيم فروعها في الخارج أنشطة عدة لتحقيق هذا الهدف، وتصدر بيانات متلاحقة تحذر فيها “من مخططات صهيونية تهدف لتفتيت الأمة من طريق الأفكار المتطرفة والعنف والقتل والإرهاب”، وتجزم “أن ما يحدث في العراق ونيجيريا وأفغانستان وغيرها من البلدان يُعدّ جزءًا من هذه المخططات”، و”أن التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في البلدان الإسلامية تحت مسميات مختلفة كـ”داعش” في بعض البلدان العربيةـ، و”طالبان” في آسيا، و”بوكو حرام” في نيجيريا، لا علاقة لها بالإسلام، بل هي صناعة يهودية تحت مسميات مختلفة تتغير على فترات متباعدة من بلد إلى آخر”. في الخلاصة، تدعو فروع الرابطة العالمية لمتخرجي الأزهر إلى مواجهة هذه المخططات “بنشر صحيح الدين الإسلامي ودعم الفكر الأزهري الوسطي باعتباره حائط الصدّ ضدّ هذه التنظيمات الإرهابية ومخططاتها”، غير أنها لا تقدم رؤية واضحة لهذا “الفكر الوسطي”.