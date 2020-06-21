الخطوط الليبية تنفي استئناف رحلاتها الشهر المقبل

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أخبار ليبيا24

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية أمس السبت، الأخبار المتداولة حول استئناف رحلاتها خلال الشهر المقبل، إضافة إلى فتح أبواب الحجز الخاصة بالشركة.

وأكدت الشركة في بيان لها، بأنها تنفي جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، عن عزم الشركة استئناف الرحلات الجوية ابتداءً من الشهر المقبل وأن باب الحجز قد فتح لهذه الرحلات.

وأشار شركة الخطوط الجوية الليبية إلى أنها لازالت تطبق الحظر الجوي المفروض جراء جائحة كورونا، باستثناء الرحلات المسموح بها وفق قرار الحظر الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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