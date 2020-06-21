الجيش يعلن عن منطقة حظر جوي ويشيد بموقف مصر منطقة الحظر الجوي تمتد من سلطان إلى الهيشة

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن منطقة حظر جوي تمتد من منطقة سلطان شرق سرت إلى منطقة الهيشة غربا، مؤكدا أنه لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو العربي الليبي.

كما أعلن المسماري، في مؤتمر صحفي، ترحيب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بالتصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال المسماري: “إن جمهورية مصر عظيمة بمواقفها التاريخية الداعمة للجميع ضد أي اعتداء خارجي، مرحبا بموقفها الداعم لليبيا ضد التدخلات الخارجية”.

كما أثنى المسماري، على الدور العربي القومي والدور المصري الفاعل من خلال الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تعلم بأن الجيش الوطني الليبي قام بدوره على أكمل وجه.

وقال، “إن هذا ليس تحالفًا على غرار تحالف حكومة الوفاق مع تركيا بل هذا وجود مشترك وحدود مشتركة وروابط مشتركة”، مشيرًا إلى أن المعركة في ليست معركة وطنية فقط بل هي معركة قومية وتتعدى الحدود الإقليمية، وأن مصر تعلم ذلك بشكل جيد وكانت دائما مساندة للجيش الوطني.

وأكد المسماري، على أن أطماع تركيا في ليبيا “توسعية”، وأن الاحتلال التركي المباشر إلى الأراضي الليبية يهدف إلى السيطرة على قاعدة أو نقطة انطلاق يهدد الدول العربية وأوروبا.

كما أكد، أن حل الميليشيات في طرابلس وجمع السلاح من اختصاصات القوات المسلحة العربية الليبية، مشيرا إلى أن الجيش الوطني صمد في سرت والجفرة ولكن جماعة الإخوان حاولت بث معلومات مغلوطة للتشويش على الليبيين.

وفي حديثه عن الموقف العسكري للجيش الوطني الليبي، أكد المسماري أن الموقف يسير بشكل ممتاز، داعيا إلى عدم نشر أي معلومات حول تحركات القوات.