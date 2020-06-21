الجيش يحذر من نشر تحركات ومواقع ووحداته

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني، إن نشر تحركات ومواقع وحدات القوات المسلحة العربية الليبية قد يكون سببا فى إرباك العمليات العسكرية والتى تحمل جانبا من السرية علينا جميعا الالتزام بها وحفاظا على سلامة جنودنا البواسل بمحاور القتال.

وأضافت القيادة فى بيان لها،اليوم السبت، عليه ينو مكتب إعلام القيادة العامة لقوات الجيش كافة المؤسسات والجهات المذكورة أعلاه بالالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع الوحدات العسكرية والابتعاد عن تصوير ونشر تحركات قواتكم المسلحة حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك.

كما تحذر شعبة الإعلام الحربي بمكتب إعلام القيادة العامة بأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القوانين والتشريعات العسكرية .