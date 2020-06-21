الإمارات تعلن تأييدها لتصريحات السيسي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تأييدها لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم السبت بشأن ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها، تضامن بلادها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة.

وثمنت الوزارة، الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، مؤكدة حرص الرئيس السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

وأشادت الوزارة، بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

وجددت الخارجية الإماراتية، تأكيد موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، مشددة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وكان الرئيس المصري قد أعلن خلال كلمته اليوم السبت، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّا أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لأمن مصر، وفق قوله.

وقال السيسي، إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة “حق الدفاع عن النفس”، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي “مجلس النواب”.