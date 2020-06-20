وقاية من انتشار كورونا..الأمن يقفل سوق الجديد في سبها

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية امن سبها أمس الجمعة إقفال سوق الخضار بمنطقة الجديد من قبل دوريات قسم النجدة والبحث الجنائي وقسم المرور.

وجاءت هذه الخطوة بتوصيات من لجنة مكافحة كورونا في المدينة وذلك لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر سوق الجديد في مدينة سبها أحد أكبر أسواق الخضار ويشهد دائما ازدحامًا كبيرًا من سكان المنطقة.

وتعد مدينة سبها من المناطق التي شهدت تسجيل أعداد مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا مقارنة بباقي المناطق الليبية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 520 حالات، بعدما تسجيل 10 حالات إضافية، والحالات النشطة 427 حالة، كما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 حالة، و10 حالات وفاة.