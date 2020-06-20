عماري زايد يرفض كلمة السيسي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، عن رفضه بشدة ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

واعتبر عماري في بيان له اليوم السبت، أن كلمة السيسي بشأن ليبيا استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد عماري، “رفضه بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا”، معتبرا إياه تهديدا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريا، وفق قوله.

وقال عماري، إن “ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها”.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي: أنه “لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا، ونرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية، ولنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية”.

وأشار محمد عماري زايد، إلى أن علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية والشراكة والاحترام المتبادل ونحن من نحدد مصلحة ليبيا وشعبها السياسية والاقتصادية والأمنية، ونرفض رفضا قاطعا كل محاولات الوصاية.

وكان الرئيس المصري قد قال في كلمة له اليوم السبت، إنه من كان يعتقد بأنه يستطيع تجاوز خط سرت والجفرة فهو واهم، وأن هذه المناطق خط أحمر لحماية الأمن القومي العربي والمصري.