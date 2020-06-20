شهود: اندلاع الحرائق في غابات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا24- خاص

أكد شهود عيان اليوم السبت اندلاع عدة حرائق في غابات الجبل الأخضر كما يحدث كل عام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو بسبب النيران التي يتركها المتنزهون دون إخمادها.

وأضاف شهود العيان لـ”أخبار ليبيا24″ أن النيران تلتهم جزء من الغابات في منطقة الغريب قرب مدينة المرج وغابة لملودة بالقرب من مدينة القبة إضافة إلى غابات وادي الكوف، موضحين أن بعض المواطنين هرعوا للمساهمة في إطفاء الحرائق بواسطة سياراتهم الخاصة.

وذكر الشهود أن طواقم الأمن والسلامة عاجزة عن إخماد الحرائق لانعدام الإمكانيات، مؤكدين أن مدينة القبة لا توجد بها حتى سيارة إطفاء واحدة رغم أن كل محيطها غابات ممتدة.

الجدير بالذكر أن المساحات الخضراء من غابات الجبل الأخضر تتقلص كل عام، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة منها ناهيك عن جرف الغابات في صمت أجهزة الدولة المعنية ومنها محميات طبيعية تحتوي على نبتات نادرة لا تنمو إلا في الجبل الأخضر .