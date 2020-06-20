حومة وسفير ألمانية يبحثان إمكانية استئناف الحوار

أخبار ليبيا24

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، هاتفيا، مبادرة “إعلان القاهرة” وإمكانية استئناف الحوار الليبي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال حومة، إن المكالمة الهاتفية تضمنت مناقشة نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه كبار المسؤولين هناك.

وأكد حومة للسفير الألماني، دعم مجلس النواب لجهود روسيا الاتحادية الرامية لتفعيل الحوار الليبي، وفقاً لإعلان القاهرة وما تضمنته بنود اتفاق مؤتمر برلين.

وثمّن جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية من خلال دعمها لـ “إعلان القاهرة” ومؤتمر برلين وجهودها الدبلوماسية المضنية في هذا الخصوص. وسبق لألمانية، أن أعلنت تأييدها لمبادرة “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية بالحوار السياسي.