تصريحات السيسي الأخيرة تغضب أردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التي لوّح فيها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، وأكد من خلالها أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر.

أقطاي تساءل في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر على مدار أكثر من خمسة أعوام والنتيجة يعرفها العالم، حسب وصفه .

وبيّن أن المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا، موجهًا تساؤلاً للسيسي، قائلاً “هل إذا تم غزو ليبيا ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟، أم ستزيد الأوضاع سوءً؟”.

وأردف مستشار أردوغان، أنه على من يهدد ليل نهار بغزو ليبيا، أن يعلم أن هناك حكومة معترف بها عربيًا ودوليًا، أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري، ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة، مُختتمًا: فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم، حسب وصفه .