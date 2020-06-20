تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، تماثل حالتين للشفاء من الفيروس.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 520 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا، ليكون إجمالي الإصابات النشطة 427 الحالة.

وتسلم المركز بحسب بيانه اليوم، 825 عينة من طرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة وزليتن للكشف عن فيروس كورونا، ظهرت نتائج 10 عينات منها موجبة، وسجلت جميع هذه الإصابات في سبها وتعود لحالات مخالطة.

يشار إلى أن ليبيا قد سجلت 10 حالات وفاة فقط جراء فيروس كورونا منذ تفشي الوباء بالبلاد في 24 مارس الماضي، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.