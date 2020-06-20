تركيا تطلع للعمل مع إيطاليا لأجل السلام في ليبيا لقاء ثنائي بين أوغلو ودي مايو في أنقرة

أخبار ليبيا24

أكدت تركيا، يوم الجمعة، عن تطلعها للعمل مع إيطاليا لحل الوضع الراهن في ليبيا وإرساء علمية سياسية تفضي لسلام دائم، وذلك خلال مباحثات بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، لويجي دا مايو، في أنقرة يوم الجمعة، إن تركيا ستعمل مع إيطاليا لإرساء سلام مستقر وعملية سياسية تفضي إلى نتائج في ليبيا.

وانتقد الوزير التركي، مهمة إيريني البحرية الأوروبية الرامية إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، عقب فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقا حول حادث شمل سفنا تركية دانته فرنسا.

واتهم أوغلو المهمة الأوروبية بأنها “منحازة” لم تأخذ في الاعتبار مطالب حكومة الوفاق المدعومة من بلده ومخاوفها. وأضاف، أن على الحلفاء بحلف شمال الأطلسي أيضا التعاون في شرق البحر المتوسط.

وقال أوغلو، إن تركيا تريد أيضا العمل مع إيطاليا لتلبية احتياجات ليبيا من الطاقة مثل الكهرباء. وأضاف، أن بوسع بلدينا التعاون أيضا في شرق البحر المتوسط.