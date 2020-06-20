بليحق: تأجيل جلسة مجلس النواب لتطورات الوضع الوبائي

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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه تم تأجيل جلسة المجلس التي كان من المُزمع عقدها في مقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين المقبل.

وأضاف بليحق في تصريحٍ صحفي بأنه تم تأجيل الجلسة إلى حين إشعار آخر بناءً على تطورات الوضع الوبائي لفيروس ” كورونا ” المستجد في البلاد وإغلاق الحدود الإدارية لمدينة طبرق وعدد من المدن نتيجة هذه التطورات.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد وجه الأربعاء دعوة لكافة أعضـاء المجلـس لحضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل لمناقشة عدد من القضايا المهمة.