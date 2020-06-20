بلدية طبرق تأييد كلمة السيسي ضد الغزو التركي لليبيا طبرق تثني على مواقف مصر مع الشعب الليبي في كل العصور

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق بياناً مساء اليوم بميدان الشهداء تأييداً لكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأيدت المؤسسات – في بيانها الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – كلمة الرئيس المصري ووقوفه مع الشعب الليبي ضد الغزو التركي الغاشم والميليشيات السورية الغازية للتراب الليبي.

وتوجهت مؤسسات المجتمع المدني بالشكر لمواقف مصر الثابتة شعبًا وحكومة مع الشعب الليبي في كل العصور .

وذكر المتظاهرين أن دولة مصر قد ذكرت في كتاب الله الكريم “ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين” .

هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية .

جاء ذلك في تصريحات له خلال تفقده وحدات من القوات الجوية للجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي قوله “سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي”.

وفي ذات الوقت، دعا الرئيس المصري إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وتوقف كل طرف على الخطوط الموجود فيها.

وقال السيسي، إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر .