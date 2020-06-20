الوفاق ترفض اجتماعا عربيا دعت له مصر

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أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، رفض حكومة الوفاق دعوة مصر إلى عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية حول ليبيا، لعدة أسباب من بينها عدم التشاور معها في ذلك.

أتى ذلك في اتصال هاتفي لسيالة مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية.

وقالت خارجية الوفاق، في بيان، إن سيالة أبلغ بن علوي “رفض حكومة الوفاق دعوة مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو”.

وأضاف، البيان، أن سيالة أبلغ بن علوي أيضا، أن “ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك، كما أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة وأن إهمال كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوة وإحداث الانقسام ولن يخدم في شيء العمل العربي المشترك”.

وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعة، طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي “طارئ” على مستوى وزراء الخارجية، من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.